Aumentos de pensões e salários na Função Pública, descida do IRS, fim do IVA zero e aumento do IUC: tudo o que foi anunciado pode não acontecer, depois da demissão do primeiro-ministro, anunciada ontem. Se o Presidente da República decidir dissolver já o Parlamento, todas as leis que ainda não tinham sido promulgadas, caem, incluindo o Orçamento do Estado, que já foi aprovado na generalidade, mas que está agora no debate da especialidade e que estava previsto que fosse à votação final global a 29 de novembro.