Pedro Siza Vieira fora das buscas do caso do hidrogénio verde

Era ministro da Economia no momento em que se lançou o Plano Nacional do Hidrogénio Verde que agora está no centro das buscas que decorrem no gabinete do primeiro-ministro, no Ministério do Ambiente e na Câmara de Sines. Mas Pedro Siza Vieira garante à SÁBADO que não teve qualquer envolvimento no processo.