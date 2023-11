Governo/demissão: Interrogatório dos arguidos deve começar na tarde de quinta-feira

Os cinco detidos no âmbito do inquérito por corrupção em projetos de exploração de lítio e hidrogénio devem ser identificados pelo juiz esta quarta-feira, prevendo-se que os interrogatórios se iniciem na tarde de quinta-feira, adiantou fonte judicial.







Tiago Sousa Dias/Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo a mesma fonte, as defesas dos detidos estão esta quarta-feira a consultar 130 páginas do processo referentes aos factos que lhes são imputados, devendo a consulta do processo continuar na manhã de quinta-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.Esta quarta-feira apenas deverá ficar concluída a identificação dos cinco detidos.Na tarde de quinta-feira devem iniciar-se os interrogatórios dos cinco arguidos detidos, não havendo ainda uma ordem determinada para as audições.A mesma fonte explicou ainda que se pretende dar celeridade ao processo, tendo em conta que há arguidos detidos.A operação de terça-feira do Ministério Público assentou em pelo menos 42 buscas e levou à detenção de cinco pessoas: o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, dois administradores da sociedade Start Campus, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, e o advogado Diogo Lacerda Machado, amigo de António Costa.O ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, foram constituídos arguidos.Segundo documentos a que a Lusa teve acesso, Lacerda Machado terá usado a sua amizade com o primeiro-ministro para influenciar decisões do Governo e de outras entidades relativamente a projetos da sociedade Start Campus.Além de Magalhães e Silva, advogado de defesa de Diogo Lacerda Machado, entraram também no Tribunal de Instrução Criminal os defensores do presidente da Câmara de Sines, do chefe de gabinete do primeiro-ministro, dos dois administradores da sociedade Start Campus e da empresa de Sines Start Campus.Este processo visa as concessões de exploração de lítio de Montalegre e de Boticas, ambos em Vila Real; um projeto de produção de energia a partir de hidrogénio em Sines, Setúbal, e o projeto de construção de um 'data center' na Zona Industrial e Logística de Sines pela sociedade Start Campus.Deste caso, decorre uma investigação autónoma ao primeiro-ministro, no Supremo Tribunal de Justiça, após suspeitos terem invocado o seu nome como tendo intervindo para desbloquear procedimentos nos negócios investigados, o que levou António Costa a apresentar a sua demissão ao Presidente da República.