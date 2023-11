Caso do lítio e do hidrogénio. Rui Tavares: "Queremos pôr sempre o interesse do País à frente do interesse partidário"

Após a demissão de António Costa, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, está a ouvir todos os partidos com assento parlamentar sobre a possibilidade de dissolver a Assembleia da República. O Livre foi o primeiro partido a ser ouvido, seguindo-se o PAN, Bloco de Esquerda, PCP, Iniciativa Liberal, Chega, PSD e PS, apontando para que a última audição inicia às 19 horas.







Rui Tavares, deputado único do Livre, foi o primeiro a ser ouvido em Belém e à saída pediu "transparência" em todo o processo para que "o equilíbrio do sistema" não seja posto em causa "há beira dos cinquenta anos do 25 de Abril"."Este é o tempo do senhor Presidente da República" por isso o Livre não faz "pedidos, exigências ou pressões a alguém que representa um órgão de soberania".Ainda assim, Rui Tavares acredita que é importante o País estar muito tempo "numa situação de incerteza" por isso, se Marcelo decidir convocar eleições, pede que seja um processo breve e em caso de ser tomada outra decisão pede que sejam "explicitados os critérios"."O Livre estará pronto para ir as eleições, os dados indicam-nos o Livre pode ambicionar ter um grupo parlamentar", apesar deste otimismo Rui Tavares garante: "Queremos pôr sempre o interesse do País à frente do interesse partidário e num momento de grande incerteza é importante que os partidos digam ao que vêm. O Livre vem para ter um sistema democrático equilibrado".Apesar de o processo em que António Costa vai ser alvo de investigação estar relacionado com a exploração de lítio e hidrogénio, Rui Tavares pede que "o processo de transição energética e o combate às alterações climáticas não seja maculado por quaisquer suspeitas de comportamento menos próprios por parte dos executivos". Assim, o Livre sugere "a criação de uma empresa pública, Hidrogénio de Portugal".Sobre o Orçamento de Estado para 2024, Rui Tavares afirmou ainda que não considera que exista um "enorme vantagem" em aprová-lo para depois ser outro Governo a aplicá-lo.O chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, dois administradores da sociedade Start Campus e Diogo Lacerda Machado foram detidos e passaram a noite no Cometlis, em Moscavide, Lisboa. Os cinco arguidos só começarão a ser ouvidos na quarta-feira à tarde, para que lhes seja aplicada a medida de coação.Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), estão em causa os crimes de prevaricação, de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e de tráfico de influência. João Galamba, ministro das Infraestruturas, foi constituído arguido, sendo que o mesmo deverá acontecer a Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, e Matos Fernandes, ex-ministro da mesma pasta.