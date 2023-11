Como o amigo de Costa terá conseguido favores de Duarte Cordeiro

É a convicção do MP, segundo o auto das buscas que a SÁBADO consultou. Em causa estão alegadas facilidades indevidas nos procedimentos do milionário projeto data center, em Sines.

O Ministério Público (MP) acredita que Diogo Lacerda Machado (o melhor amigo de António Costa), "aproveitando-se da sua relação de amizade próxima com o primeiro ministro, bem como da relação de proximidade com o suspeito Vítor Escária [chefe de gabinete de Costa]", foi contratado pela empresa privada Start Campus para "estabelecer contactos e exercer influência e pressão sobre membros do Governo, titulares de órgãos de autarquias locais e outras entidades públicas com vista a determinar o sentido de actos desses membros e titulares, ou pelo menos fazer com que os atos fossem praticados de forma mais célere, tudo em benefício do mencionado projeto".