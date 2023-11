Buscas em São Bento. Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária detidos

O Ministério Público (MP) está a fazer buscas num processo que envolve o ministro das Infraestruturas João Galamba, o ex-ministro do Ambiente João Matos Fernandes e o empresário Diogo Lacerda Machado, conhecido como "o melhor amigo" de António Costa, avança a Sic Notícias, esta terça-feira.







ANDRÉ KOSTERS/LUSA

Segundo avança o Público, entre os detidos está o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, o consultor próximo de António Costa, Diogo Lacerda Machado, e o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas. O jornal avança ainda que estão detidos dois executivos de empresas.Em causa estará o processo que investiga os negócios do hidrogénio e do lítio. Além da residência oficial do primeiro-ministro, estão a decorrer buscas no Ministério do Ambiente, já confirmadas àpor fonte deste organismo, que, no entanto, não precisou o motivo das mesmas, alegando desconhecer o teor do mandado. Outros ministérios estarão também a ser alvo de buscas.Tal como ajá tinha escrito, em janeiro, os procuradores João Paulo Centeno e Hugo Neto admitiam num documento oficial do MP que pretendiam avançar com uma operação de buscas num caso de "especial complexidade" que corre termos "contra pessoa determinada desde 12 de junho de 2019".Em causa neste processo estão suspeitas de crimes de "corrupção e prevaricação (titulares de cargos políticos)", conforme também consta em documentos do MP que integram um processo aberto mais recentemente e que visa averiguar a alegada quebra do sigilo das investigações em órgãos de informação como, por exemplo, a, o Público e o Expresso.Em janeiro de 2021, adava conta de que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o órgão do MP especializado no combate à criminalidade mais complexa, estava a investigar vários membros do Governo socialista liderado por António Costa. Entre os suspeitos estavam, na época, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes, e o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba.Ao que atinha apurado aquando da publicação do artigo, a investigação criminal nasceu de uma denúncia enviada em 2019 ao MP, que alertava essencialmente para suspeitas de favorecimento de grupos empresariais naquele que é seguramente o maior investimento financeiro público lançado pelos dois governos liderados por António Costa: o plano nacional do hidrogénio. A nova indústria de energia limpa vai ser subsidiada com centenas de milhões de euros públicos nos próximos 30 anos.Em atualização