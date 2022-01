Quem são os deputados do Chega que se juntam a André Ventura?

Nestas eleições legislativas, o Chega passará de um único deputado para um grupo parlamentar. À medida que os resultados finais vão sendo apurados, sabem-se os nomes de quem representará o partido liderado por André Ventura - já eleito pela lista de Lisboa - no Parlamento. Saiba quem são.





Diogo Pacheco de Amorim

Encabeça a lista do Porto. É um dos principais ideólogos do Chega, foi vice-presidente do partido e é agora vogal da direção. Apesar de ter sido colocado na lista do Porto, podia ser o número dois em Lisboa. No pós-25 de Abril, fugiu da COPCON para Madrid e integrou a ala política do MDLP, movimento suspeito por fazer atentados à bomba durante o PREC. Mais tarde, pertenceu ao MIRN. Foi assessor de Freitas do Amaral e chefe de gabinete de Manuel Monteiro (CDS). É de uma família conservadora, monárquica e aristocrática.



Rui Sousa

É o número dois pelo círculo eleitoral de Lisboa, foi diretor de campanha do Chega nas legislativas, é vogal da direção do partido e é coordenador da Comissão da Ética do Chega (órgão responsável por punir militantes com a Lei da Rolha (já suspendeu mais de 70 militantes). Foi mandatário nacional nas presidenciais e é ex-cabeça de lista do partido Aliança por Santarém nas legislativas de 2019. É um dos homens fortes de André Ventura. É de Castelo Branco e é empresário – é sócio da Villabosque - Espargos Verdes do Ribatejo, uma empresa de espargos.



Rui Afonso

É o presidente da distrital do Chega no Porto. Membro do Conselho Nacional do Chega e deputado na Assembleia Municipal do Porto, esteve envolvido numa conversa polémica com o seu antecessor, José Lourenço, onde Lourenço chamava outra dirigente de prostituta.