As mãos que escrevem o jornal do Chega

É composto por dirigentes do partido, sem carteira profissional de jornalista. O Folha Nacional, jornal doutrinário do Chega, é feito por membros da direção e assessores no parlamento - e além de pertencerem ao núcleo de André Ventura, são os rostos da comunicação do partido - , mas no jornal os artigos são anónimos. Tem nove meses e é semanal, mas só chegou às bancas há três edições.

Quem faz o jornal?