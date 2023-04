Ventura procura advogados para deputados. Rui Gomes da Silva na mira

A cavalgada eleitoral do Chega parece continuar. Quem o diz são as sondagens: segundo a mais recente do ICS-ISCTE para o Expresso/SIC, o Chega neste momento quase duplicaria as intenções de voto, de 7,28% para 13,5% – e a direção nacional do partido já começa a esboçar o futuro grupo parlamentar, apurou a SÁBADO. Com este resultado, segundo as contas do núcleo duro, o partido espera conseguir eleger à volta de 30 deputados. E de acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, foi identificada uma preocupação: encontrar massa cinzenta na área do Direito.