Quem são as novas caras da IL no Parlamento?

A Iniciativa Liberal vai formar grupo parlamentar pela primeira vez na História. Em 2019 elegeu João Cotrim Figueiredo, que volta para um novo mandato, mas desta vez já não vai sozinho. Saiba abaixo quem são os deputados eleitos pela Iniciativa Liberal em 2021 e o círculo pelo qual foram eleitos, à medida que os resultados vão sendo conhecidos.



Carlos Guimarães Pinto (nº1 pelo Porto)

Antes de Cotrim Figueiredo já foi "a" cara da IL, apesar de não ser fundador. Quando o primeiro líder, Miguel Ferreira da Silva, se demitiu em 2018, Guimarães foi convidado por alguns membros da IL para se candidatar à liderança. Foi uma espécie de solução de recurso, mas que correu bem, com a eleição de um deputado logo nas legislativas seguintes.Guimarães Pinto, economista e professor universitário, trabalhou vários anos fora do país como consultor financeiro mas mesmo nesse período manteve sempre uma colaboração assídua em blogues (O Insurgente, ou no Blasfémias) – e com posições marcadamente liberais. É desse ponto de partida que a IL vai tentar recrutá-lo.