“Desconizar”: Juristas portuguesas apresentam queixa contra vice-presidente do Chega

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ) apresentou esta terça-feira uma queixa à Procuradoria-Geral da República contra o vice-presidente do Chega, Pedro Frazão, devido a um ataque verbal à deputada não inscrita Joacine Katar Moreira. Nas redes sociais, o dirigente do partido liderado por André Ventura passou pelo gabinete de Katar Moreira e tapou palavras num autocolante colado na porta – onde se lia "Descolonizar este lugar", passou a ler-se "desconizar".



A APMJ entende "que o referido tweet assume relevância penal, nomeadamente, à luz do disposto nos artigos 240º nº2 al.b) e 180º e 182º do Código Penal, por empregar linguagem atentatória da honra e consideração em razão do sexo e transmitir uma clara mensagem de rejeição da presença das mulheres nas instâncias de poder", considerou a presidente da associação, a juíza conselheira Maria Teresa Féria de Almeida, do Supremo Tribunal de Justiça.