PPM procura quem o queira em Lisboa

Gonçalo da Câmara Pereira chateou-se com Carlos Moedas, desafiou o CDS, os parceiros dos Novos Tempos já eram e agora anda a namorar com o Chega na capital.

Regressemos aos primeiros meses de 2019. Ainda o Chega não era formalmente partido, já se coligava com outras forças de direita para eleger. Neste caso, Ventura procurava o Partido Popular Monárquico (PPM) e o Partido Pró-Vida (PPV), naquilo a que chamavam “Bloco de Direita”, uma referência clara ao Bloco de Esquerda. Volvidos quatro anos, o Chega é a terceira força política, com 12 deputados eleitos na Assembleia da República – e Gonçalo da Câmara Pereira, líder do PPM, tem procurado aproximar-se de Ventura para uma possível aliança eleitoral futura, como confirmou a SÁBADO junto de várias fontes do núcleo duro da direção, mas sem resultado. “É impossível o PPM e o Chega irem coligados [nas próximas Europeias]. O Chega vai sozinho”, garantiu uma fonte interna do partido.