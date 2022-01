PCP: o partido que nunca perde, mesmo quando perde muito, vai voltar 'à luta'

Pouco passava das dez horas da noite quando Jerónimo de Sousa entrou na sala do hotel ao lado da sede do PCP, em Lisboa, para o que em tese deveria ser um discurso de derrota – o grupo parlamentar encolheu para metade (ou apenas um terço, se comparado com 2015), levando o partido a perder a sua presença histórica em Évora e Santarém. Mas, no PCP, o hábito de não conceder publicamente a responsabilidade por derrotas, mesmo que pesadas, continua bem vivo. Quando uma jornalista da SIC começou uma pergunta com as perdas contínuas de votos do PCP, Jerónimo interrompeu-a em tom jocoso: "Estava a ver que não perguntava...". A assistência – que após a divulgação dos resultados se remetera a um silêncio de igreja durante mais de duas horas – rebentou em risos e palavras de ordem: "A CDU avança! Com toda a confiança! A CDU avança! Com toda a confiança!". Avança para onde? Jerónimo deixaria uma pista.