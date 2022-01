Pela primeira vez na história das legislativas, PS vence em Leiria

Socialistas nunca tinha conquistado o bastião do PSD e juntam o distrito a Viseu e Bragança, que só tinham vencido por uma vez. O PS está perto de vencer todos os distritos de Portugal Continental.

O PS continua no caminho da maioria absoluta e vence no círculo eleitoral de Leiria pela primeira vez na história das legislativas, por uma diferença de cerca 2.500 votos que se traduziram em pouco mais de 1% dos eleitores no distrito.