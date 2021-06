As mulheres que mandam no Chega

Em cada canto da sede do Chega há uma imagem de André Ventura. O "André" como todos se lhe referem é a cara de um partido que quer deixar de ser unipessoal. Rita Matias, Patrícia Carvalho e Marta Trindade acabam de chegar à direção e assumem a estratégia de dar outros rostos ao projeto político que, dizem, anseia pela "normalização".

Apesar de só ter 22 anos, Rita Matias é a única que já era dirigente antes do Congresso de maio. É ela que explica como cada uma destas mulheres foi trazida por Ventura para representar os problemas da sua geração. "Eu como mulher e jovem gostava de não estar numa situação precária, de aceder a um crédito à habitação e não estar com um arrendamento que leva 80% do meu rendimento. A Patrícia representa as mulheres que, na sua faixa etária, estão completamente estagnadas no seu salário, com pouca perspectiva de futuro e sem possibilidade de avançar para um projeto de maternidade. E a Marta como mãe", resume, insistindo que não foi por acaso que Ventura reforçou a presença feminina, mas defendendo que não estão apenas para cumprir quotas. "Mulheres sim, mas pelo que cada uma acrescenta".

Marta Trindade, que sentiu na pele a dificuldade de conciliar a vida familiar com o papel de mãe, aproveita a deixa para lançar uma proposta. Defende um "aumento expressivo" da licença de maternidade, "gradual, mas a tender para os três anos sem que a empresa tivesse de ficar prejudicada". Como? "O Estado. Tem de ser o Estado". Isto, mesmo que Rita Matias acabe a assumir que "o Chega até defende um Estado mínimo, o menos presente possível", quando quer desmistificar a ideia de que os apoiantes de Ventura põem em causa a democracia. "Associar o Chega a uma ditadura é incompatível", assegura a dirigente.