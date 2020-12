Detalhe Pacheco de Amorim foi para o Chega a convite de um amigo. Conheceu Ventura num almoço do partido em Cascais.

Como número 2 do Chega, Diogo Pacheco de Amorim posiciona-se como o próximo deputado do Chega na Assembleia da República, pelo menos enquanto André Ventura está em campanha até às Presidenciais de 24 de janeiro. Conheça a história do ideólogo, publicada originalmente pelaa 23 de outubro de 2019.Quando André Ventura falou à imprensa no Palácio de Belém, na qualidade de deputado recém-eleito pelo Chega, as televisões não enquadravam apenas o líder do partido. Ao seu lado direito estava um homem grisalho, de feições pesadas e sérias, com uma forte presença no plano, apesar de não proferir uma única palavra. Esse homem é Diogo Pacheco de Amorim, vice-presidente do partido. O rosto pode ser desconhecido para o grande público, mas as suas ideias não: ele é, afinal, o ideólogo do partido de André Ventura. Começar a IV República com uma nova Assembleia Constituinte? Ter uma abordagem liberal e anti-Estado da economia, semelhante à primeira fase da Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen? São ideias dele."Reconheço que é um vice-presidente e um conselheiro político muito importante. É um homem que sabe pensar bem a direita", diz Ventura à. É natural que o saiba fazer: aos 70 anos, o seu percurso de vida confunde-se com a história da direita radical em Portugal. Fez parte de movimentos estudantis integracionistas da sua época, que contestavam a descolonização e defendiam Portugal e as províncias ultramarinas como um todo. Exilou-se para Madrid para fugir do COPCON. Passou ainda por partidos como o Movimento para a Independência e Reconstrução Nacional (MIRN), do polémico general Kaúlza de Arriaga, e mais tarde pelo CDS-PP e Nova Democracia, onde foi um ideólogo com Manuel Monteiro."O Manuel Monteiro é um tipo com garra que sabia o que queria e que não tinha medo de dizer que era de direita. Eu vi o mesmo no André Ventura. Quem tem vocação de líder, pega numa coisa, junta meia dúzia de amigos e vai para a guerra. Eu não tenho [essa vocação], sou um dos amigos que apoia", reconhece Diogo Pacheco de Amorim, sorridente e divertido, em conversa com ana sua casa no Monte Estoril. "Não tenho jeito para liderar, mas tenho jeito para apoiar."A base ideológica de Pacheco de Amorim é, segundo o próprio, uma mistura da nova direita francesa, que inspirou a primeira fase da Frente Nacional em França, com as raízes liberais económicas que são tradição de família. "As duas coisas são perfeitamente conjugáveis porque, no liberalismo económico, o Estado intervém apenas nas suas funções soberanas. Ou seja, tudo o que seja segurança, justiça e política externa, por exemplo. Sempre tive esta maneira clara de pensar."Nascido no Porto em 1947, o vice do Chega cresceu no meio de uma família aristocrática, conservadora e monárquica, que sempre se envolveu na política portuguesa. O avô foi deputado independente na Primeira República e durante a ditadura de Salazar, onde recebeu propostas para integrar ministérios "mas nunca aceitou para manter a independência", conta. "Como liberal que era, o meu avô era um feroz opositor do capitalismo rentista do Estado Novo." Entre os dois tios que fizeram a oposição monárquica, Fernando Pacheco de Amorim foi líder do Partido do Progresso, que liderou as hostes antidescolonização.A vida política deste sobrinho começou aos 19 anos na Universidade de Coimbra, onde estudava Filosofia. Foi um dos nacionalistas revolucionários do Grupo da Cidadela. Motivados pela crise estudantil de 1969, de maioria de esquerda, o universitário de Filosofia juntou-se a José Miguel Júdice , Cavaleiro Brandão e Rui Moura Ramos, entre outros, para abrir uma "guerra cultural" da direita integracionista, que defendia Portugal e as províncias ultramarinas como um todo. Esse "império" seria rebatizado como Lusitânia, com capital em Luanda."Juntávamo-nos à volta de um organismo autónomo, a Oficina de Teatro, e depois lançámos uma cooperativa livreira, A Cidadela, que tinha um bar, tertúlias, sala de estudo, biblioteca", explica Pacheco de Amorim.Júdice lembra-se desses "importantes tempos de acne juvenil": "O Diogo era um intelectual acima da média, mais radical do que eu." "Ele era um boémio na forma de se vestir, era um bon vivant, muito parecido com o ator Jean-Paul Belmondo, o que lhe conferia sucesso entre o público feminino", diz em tom de brincadeira. O advogado e analista político lembra uma situação em que "uma hospedeira de bordo ficou maluca com ele num voo para Paris". "Ele acabou por ficar… em Paris", ri-se.A experiência partidária começou no fim dos anos 70. Diogo Pacheco de Amorim juntou-se ao MIRN, do general Kaúlza de Arriaga, um dos mais temidos e contestados chefes militares do Estado Novo. "O general Arriaga era uma pessoa complicada, julgava que um partido político era uma coisa militar", explica. "Mas era o único partido assumidamente de direita da altura, visto que o CDS-PP manifestava-se como um partido ao centro." Por isso, ficou e foi um dos responsáveis do MIRN Norte, dando nas vistas na altura.Em 1979, no primeiro Governo AD, foi adjunto de Ribeiro e Castro, então secretário de Estado Adjunto do vice-primeiro-ministro. À, Ribeiro e Castro revela que Pacheco de Amorim foi convidado no âmbito de um "projeto de alargamento do CDS-PP a uma ala ainda mais à direita", vindo este do MIRN. "Muito do nosso trabalho era fazer análises dos diplomas que iam a conselho de ministros e trabalhávamos diretamente para o vice-primeiro-ministro Freitas do Amaral", explica. Diogo Pacheco de Amorim lembra como foram tempos intelectualmente estimulantes: "Fazíamos um resumo da papelada que chegava numa folha A4 e dávamos o nosso parecer. Graças a Deus o curso de Filosofia preparou-me para ler na diagonal."A experiência na AD foi a primeira perspetiva do agora pensador do Chega de "estar do lado do poder em democracia". Afastou-se da Aliança Democrática só depois da morte de Sá Carneiro, mas filiou-se no CDS-PP. Só voltaria à vida política em 1995, onde viria a ser chefe de gabinete do grupo parlamentar de Manuel Monteiro. Até então trabalhou no jornalismo (esteve n’O Diabo com Vera Lagoa e n’O Primeiro de Janeiro) e na mediação imobiliária.Em 1996, o líder centrista Manuel Monteiro estava hesitante sobre se deveria apoiar Cavaco Silva nas eleições presidenciais e dois dos seus conselheiros queriam convencê-lo a não o fazer. "Paulo Portas e eu estávamos ferozmente do lado de não apoiar Cavaco", diz Pacheco de Amorim. O então chefe de gabinete do grupo parlamentar centrista (onde assumiu o papel de estratega de Monteiro) lembra-se de estar no carro e receber um telefonema de Paulo Portas: "Será que ele vai apoiá-lo? Liga tu que eu já estou farto… Monteiro já não me pode ouvir." Mas acabou por aceitar o conselho."É um homem de uma cultura superior, isso é inquestionável", frisa Manuel Monteiro à, que o mandatou para acompanhar a atualidade política nacional e internacional. "Chamava-o muito para ouvir a sua opinião e a forma como o partido deveria reagir", diz Monteiro. De tal forma que O Independente o descrevia a época como o "ideólogo de Manuel Monteiro ". No mesmo artigo, de maio de 1996, registava-se a existência no partido de um grupo – onde se incluía Pacheco de Amorim – de "extremistas da direita mais pura e radical que supostamente quererão ressuscitar no PP um morto chamado Partido do Progresso ou o curioso MIRN de Kaúlza de Arriaga". Pacheco de Amorim não nega a existência de "um jogo político" por parte de uma certa ala centrista.Acabaria por fundar depois com Monteiro o Nova Democracia, para o qual escreveu o programa político, que o Chega reciclou em parte nas legislativas.Contudo, há ideias do Chega que nem Júdice nem Manuel Monteiro reconhecem no amigo Pacheco de Amorim. "No Nova Democracia ele nunca falou de prisão perpétua ou de castração química. Nunca, nunca", diz o ex-líder. O vice do Chega admite que a castração química e a prisão perpétua não foram iniciativas suas, apesar de não ter "a mais pequena reserva a qualquer bandeira do Chega ".Artigo originalmente publicado na edição 808, de 23 de outubro de 2019.