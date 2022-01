Bloco de Esquerda de volta à montanha russa

Reportagem na sede de campanha de um partido que regularmente perde metade dos deputados, para depois ficar com o dobro. Catarina Martins teve uma presença quase fantasma numa noite anémica

Silêncio e letargia. As sondagens que há muito apontavam para uma quebra do Bloco de Esquerda tiveram como resultado isso mesmo, quando às 20h chegaram as projeções das televisões. O Bloco ia perder, e por muito. Aqui e ali só se ouviu uma ou outra pergunta sobre a situação da CDU, arqui-adversário à esquerda, companheiro de infortúnio nesta noite de 30 de janeiro de 2022.