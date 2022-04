Nepotismo no Chega? Transparência e Integridade pede explicações à AR

A associação Transparência e Integridade (TI) questionou o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, sobre a nomeação do pai de Rita Matias, deputada do Chega, para o cargo de assessor parlamentar. Antigo presidente do Partido Pró-vida e assessor do Chega desde 2019, Manuel Matias foi reconduzido para o cargo nesta legislatura — desta vez com a filha a sentar-se na bancada parlamentar, o que para a presidente da TI pode violar a lei que baliza as nomeações de titulares do cargo político.