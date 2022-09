A guerra de Ventura com os intelectuais

A demissão do deputado Gabriel Mithá Ribeiro dos órgãos sociais do Chega pode ter sido o clímax do conflito entre a direção do partido e o gabinete de estudos, mas a tensão já tinha começado dois meses antes. A 9 de junho, pelas 18h33, Pedro Borges Lemos, coordenador do Chega para a área da Justiça, recebia no telemóvel uma mensagem de WhatsApp de Gabriel Mithá Ribeiro que o deixara em choque: "Caro Pedro Borges Lemos, na sequência da reorganização do gabinete de estudos, e de modo a articulá-lo com o grupo parlamentar, informo-lhe que houve alteração do coordenador para a área da Justiça. Gostaria, no entanto, de continuar a contar com a sua colaboração nessa mesma área. Muito obrigado pelo trabalho desenvolvido."