Partilha de dados. Quem faz parte do polémico gabinete de Fernando Medina

Quando, em fevereiro de 2020, Fernando Medina foi à Junta de Freguesia de Benfica (PS) buscar a sua presidente, muito se falou da transferência. Inês Drummond, na altura com 45 anos e uma carreira anterior como assistente de bordo na TAP, ia no terceiro mandato na junta (não poderia, por isso, recandidatar-se) e foi para a CML ganhar €4.615 por mês (€3.752,50 mais IVA) para uma função que nunca foi explicada.



Segundo consta no seu contrato, Drummond foi exercer uma função cuja discrição não diz nada em concreto: "Prestação de serviços de assessoria no âmbito da definição, desenho, implementação e avaliação de políticas públicas, incluindo o acompanhamento de reuniões do executivo, por forma a assegurar o apoio à atividade e suprir as necessidades técnicas verificadas, bem como implementar e suportar a necessária articulação da atividade autárquica desenvolvida."



Inês Drummond faz parte do Gabinete de Apoio à Presidência (GAP), ou Gabinete de Apoio Pessoal (como por vezes aparece designado no Boletim Municipal), que Fernando Medina anunciou esta semana que iria extinguir depois da polémica com o caso da partilha de dados de promotores de manifestações com embaixadas.



O GAP é uma estrutura informal, no sentido em que não faz parte da estrutura orgânica da CML, que trata a informação política, financeira e estratégica mais sensível da CML. Em seu lugar será criado uma "Divisão de Expediente". O GAP, segundo definido no início deste mandato (ver boletim municipal) teria "sete assessores e duas pessoas para apoio administrativo" com um limite remuneratório bruto anual nos €45.000 (€3.214/mês brutos). Inês Drummond, por exemplo, ganha €3.752,50... líquidos E o número de assessores é muito maior.



A única vítima já anunciada por Medina dentro deste GAP é António Santos, responsável pelas manifestações, ou seja, rececionar as informações prestadas pelos promotores e remetê-las às autoridades competentes. Foi exonerado de funções por Fernando Medina (ou tal foi anunciado) por alegadamente ter desrespeitado um despacho de António Costa (na altura presidente da câmara) que indicava que só a PSP e o MAI deveriam ter conhecimento dessas manifestações e dos seus promotores.



No entanto, pelo menos desde 2019 que no GAP se sabia que isso não estava a acontecer, a ver pela resposta que Luísa Botinas, assessora de imprensa de Medina, deu ao Comité de Solidariedade com a Palestina, que detetara o mesmo problema nessa altura e pedira esclarecimentos à CML: "Sempre que um país é visado pelo tema de uma manifestação, a sua representação diplomática no nosso país é informada." No caso, a embaixada de Israel foi informada da manifestação e dos seus promotores. Nesse email, Luísa Botinas diz que o mesmo tinha sido feita com a China e a Venezuela, em manifestações de protesto semelhantes.



Estes três elementos já referidos (Inês Drummond, Luísa Botinas e António Santos) juntam-se a uma equipa muito próxima de Medina que terá cerca de 25 pessoas (é difícil determinar porque a sua composição não é pública nem divulgada), incluindo aqui o seu fotógrafo (Luís Filipe Catarino) e duas secretárias (Adriana Constantino e Paula Taborda). O chefe de gabinete tem também uma secretária (Beatriz Marques). O presidente (segundo se lê aqui) tem dois motoristas e o chefe de gabinete tem um.



O gabinete de Medina tem ainda uma assessora jurídica com uma longa carreira na câmara, Susana Raquel Marcelo de Matos Tamagnini, e igualmente um assessor jurídico com largo currículo no setor público: Carlos Alberto Fernandes Pinto.



E estes são ainda outros elementos do gabinete pessoal de Fernando Medina.