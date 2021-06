Medina rejeita cumplicidade com o regime russo. Oposição pede a demissão

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) enviou, por email, dados pessoais de três organizadores de uma manifestação contra a prisão do ativista Alexei Navalny à embaixada russa em Lisboa e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia. A história foi divulgada, ontem, pelo Expresso e o Observador.



A autarquia já reconheceu que se tratou de um procedimento "geral adotado para manifestações" e rejeita qualquer cumplicidade com o regime russo. A CML regiu esta quinta-feira dizendo que recebeu um pedido de autorização para uma manifestação em Lisboa, juntamente com os dados pessoais dos três organizadores (todos com dupla nacionalidade, portuguesa e russa), "conforme o previsto na Lei (Decreto-Lei n.º 406/74).



Assim, os dados destes ativistas anti-Putin foram partilhados com as autoridades russas, dado que a lei indica que têm de ser partilhados com as forças de segurança (PSP e MAI) e com a entidade/local onde se vai realizar a manifestação, que neste caso seria junto à embaixada russa em Lisboa.