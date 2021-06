CML: exonerados continuam em funções. Auditoria externa adiada

Uma semana depois de Fernando Medina ter anunciado que havia dois culpados no caso da entrega de dados de manifestantes a embaixadas estrangeiras, os mesmos continuam em funções na Câmara Municipal de Lisboa. Medina tinha anunciado que o assunto teria de passar por reunião de câmara, mas a que houve, no dia 24 (5ª feira), não continha na ordem de trabalhos o assunto.



Exceto uma proposta do CDS-PP para "aprovar a realização de uma auditoria externa a todos os serviços da Câmara Municipal de Lisboa no sentido de aferir o cumprimento da legislação europeia e nacional relativa à proteção de dados pessoais". Segundo se lê na ata dessa reunião, que foi privada (ao contrário da que vai ocorrer no próximo dia 30, 4ª feira), a proposta foi "adiada" com o consentimento da oposição.









A ideia de Fernando Medina será dedicar uma reunião de câmara apenas a este assunto, que se divide em várias propostas: exoneração dos funcionários, fazer acertos na estrutura orgânica da autarquia e ir ao mercado contratar uma empresa que faça uma auditoria externa à implementação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) na câmara.