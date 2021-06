Manifestação contra Israel 'desapareceu' na auditoria da CML

Um protesto em frente ao Coliseu dos Recreios em Lisboa, onde iria atuar o cantor brasileiro Milton Nascimento, motivou em 2019 uma manifestação do Comité de Solidariedade com a Palestina. O objetivo era sensibilizar o músico para não cantar em Israel, como estava previsto. É habitual os movimentos palestinanos, ou pró-Palestina, fazerem este tipo de apelos.



Os dados dos promotores desta manifestação terão sido partilhados pela Câmara Municipal de Lisboa com a embaixada de Israel, mesmo não sendo o protesto em frente ao edifício da embaixada. Segundo uma fonte da organização recorda à SÁBADO, o Comité percebeu pelo histórico dos emails com a CML que os dados tinham sido enviados a Israel.



"A 12 de junho de 2019, meros dias antes da ação que o comité tinha planeado à porta do Coliseu dos Recreios, o diário israelita Haaretz revelou que associações de boicote a Israel, como a nossa, tinham sido alvo de operações clandestinas por parte da Mossad, os serviços secretos israelitas, mostrando o perigo real em que a Câmara Municipal de Lisboa tinha colocado o nosso grupo", refere o Comité em comunicado divulgado a 11 de junho.