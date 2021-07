CML garante que tem 9.428 funcionários, mas são quase 14 mil

A 3 de março deste ano, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) foi à sua página no Twitter fazer o que chamou "esclarecimento": "Está a ser divulgada nas redes sociais a informação que a CML tem mais de 13 mil funcionários. Essa informação tem por base uma manipulação grosseira do quadro de Recursos Humanos disponibilizado no site da Câmara Municipal de Lisboa"



Nesse quadro, havia uma referência a 13.068 lugares, mas eram "lugares previstos", que "é o limite legal de contratação permitido, não é o mesmo que ‘lugares ocupados’. E estes, diz a CML, tinham sido 9.428 (na verdade, segundo se lê no Relatório e Contas de 2020, disponibilizado esta 3ª feira, eram 9.758).



Ou seja, a CML tem razão? Não tem mais de 13 mil trabalhadores, certo? Errado. O que a CML não disse é que não estava a incluir as empresas municipais (EMEL, Carris, Gebalis, EGEAC e SRU). E estas, em 2020, tinham 4.115 trabalhadores. Total do universo CML: 13.873.