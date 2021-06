Diretor do DIAP do Porto pediu a demissão

O diretor do Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto, o procurador João Rato, apresentou a demissão do cargo. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, o magistrado terá ficado desagradado com um convite que lhe foi feito para assumir a Operação Lex, o que foi entendido por vários procuradores como uma forma de o afastar do DIAP do Porto, que nos últimos anos tem levado a cabo várias investigações que têm colocado em causa antigos políticos, como Agostinho Branquinho, ou titulares de cargos políticos em exercício de funções, como o atual presidente da câmara, Rui Moreira, acusado no caso Selminho, ou o presidente da câmara de Ovar e vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro.