"O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de assessoria no âmbito da definição, desenho, implementação e avaliação de políticas públicas, incluindo o acompanhamento de reuniões do executivo, por forma a assegurar o apoio à atividade e suprir as necessidades técnicas verificadas, bem como implementar e suportar a necessária articulação da atividade autárquica desenvolvida."

Depois da mediática transferência autárquica ocorrida no início do ano, quando Fernando Medina foi a uma junta de freguesia PS contratar uma presidente para ser sua assessora, o contrato de Inês Drummond com a Câmara de Lisboa foi agora publicado, mas não especifica o que está a autarca a fazer de facto no executivo liderado por Fernando Medina.Inês Drummond, 45 anos, era presidente da junta de freguesia de Benfica desde 2009. Interrompeu em janeiro o seu terceiro mandato e não poderia voltar a candidatar-se. Assume agora um lugar próximo de Fernando Medina, prevendo-se que faça parte da equipa deste nas eleições autárquicas do próximo ano.Nem na assembleia de freguesia de renúncia formal ao cargo, a 31 de janeiro, nem na despedida pública na sua página de Facebook , Inês Drummond especificou as suas novas funções na CML. Na altura, ao jornal Público , Drummond também não especificou o objeto da assessoria, falando apenas num "convite feito pelo presidente da Câmara de Lisboa para integrar a equipa do seu gabinete."A cláusula 4ª indica que o seu vencimento é de €4.615 brutos (€3.752,50 mais IVA). O valor do contrato (cuja remuneração bruta mensal é superior à de um deputado na Assembleia da República, que é de €3.624,41) de Inês Drummond é semelhante ao de outros dois assessores que a CML contratou em Fevereiro: Francisco Silva Pinto para assessor do Vice-presidente João Paulo Saraiva, e Ricardo Bandeira Jorge, para assessor do vereador Ricardo Manuel Morais Veludo e Silva.Não foi possível obter um esclarecimento de Inês Drummond sobre o seu contrato. A assessoria de comunicação de Fernando Medina não respondeu por ora ao mesmo pedido.