'Tortura', 'censura', 'repressão': como se portam os regimes a quem Lisboa envia dados

"Tortura e outros maus tratamentos" de manifestantes presos. "Impunidade para os perpetradores" dessa tortura em nome do regime. "Recorde de detenções de pessoas contra a exclusão sem fundamento de candidatos [da oposição] numa eleição local em Moscovo". "Direito a julgamento justo continuamente violado." Estas são algumas das expressões da Human Righs Watch e da Amnistia Internacional para caracterizar como o regime russo trata dos direitos, liberdades e garantias dos seus cidadãos – o regime para o qual os serviços da câmara de Lisboa enviaram dados pessoais sobre os participantes russos numa manifestação na capital portuguesa, contra a detenção do oposicionista Alexei Navalny.

O caso, revelado pela imprensa portuguesa há dois dias, pôs o executivo de Fernando Medina na linha de fogo, tanto mais que este não parece ser um episódio isolado: também os dados de manifestantes pró-Palestina, de lesados do BES na Venezuela e de apoiantes da causa Tibetana foram partilhados com as embaixadas de Israel, Venezuela e China, respetivamente. Numa resposta enviada ao Comité de Solidariedade com a Palestina, os serviços da Câmara de Lisboa indicaram que esta era uma "prática habitual".

Estes quatro países são, com níveis de gravidade diferentes, frequentemente visados por organizações internacionais e governos ocidentais por causa da forma como lidam com as liberdades e garantias dos seus cidadãos. O caso russo é particularmente grave, já que boa parte dos manifestantes em Lisboa eram russos. Mas em todos os casos há riscos evidentes. Elencamos abaixo o que dizem as organizações internacionais sobre estes países com que Lisboa anda a partilhar informação pessoal de ativistas.