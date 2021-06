Falta de resposta da CML após partilha de dados revolta ativistas

Foi por acaso que três ativistas russos se aperceberam de que os seus dados pessoais – nome completo, morada, telefone, email, número de cartão de cidadão – tinham sido enviados pela autarquia à embaixada da Rússia em Lisboa. Pavel Elizarov, de 35 anos, um dos visados, recorda à SÁBADO que ficou "em choque". Reparou que havia um histórico num email remetido por um organismo de saúde afeto à Direção-Geral, a não recomendar a manifestação, agendada para dia 23 de janeiro de 2021 (das 12h às 15h), devido à pandemia. "A Câmara Municipal de Lisboa [CML] tinha enviado um mail para várias entidades e, entre ministérios, havia também o endereço eletrónico da embaixada russa. Primeiro pensámos que seria um erro técnico e questionámos a Câmara via email, a 22 de janeiro." Não obtiveram resposta.



Nada demoveu os ativistas do protesto à porta da embaixada, em solidariedade com Alexei Navalny (opositor a Vladimir Putin) – conforme previsto. Isto porque quem organiza manifestações (três promotores) tem de avisar a autarquia, habitualmente com quatro dias de antecedência, via email manifestacoes@cm-lisboa.pt e fornecer os dados indicados acima.



Reação da Câmara em março

A 18 de março, os mesmos ativistas insistiram num pedido de explicações junto da CML, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, dos ministérios da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros pela "grave violação dos direitos constitucionais (...) com consequências igualmente graves para as pessoas", lê-se no mail. Mais adiante, reforçam: "Assim, os nossos dados pessoais foram partilhados com duas entidades governamentais externas à República Portuguesa, sem o nosso consentimento e permissão." Desta vez, a CML reagiu, segundo Pavel Elizarov: "Responderam que tinha sido enviado um pedido para a embaixada russa apagar os dados, juntando a cópia do email com esse pedido."