Costa debaixo de fogo, socorre-se da economia para ir ao Parlamento

As contradições de Galamba, as implicações de Fernando Medina no caso Tutti Frutti, as dúvidas sobre o futuro da TAP. Não faltam perguntas para pôr a António Costa. Mas o primeiro-ministro vai tentar, esta tarde no parlamento, contrapor a todos os casos os bons números da economia.