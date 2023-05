João Galamba: um ministro frágil, para manusear com cuidado

A fragilidade do ministro há menos de seis meses no cargo deverá tirar-lhe peso na venda da TAP – e pô-lo na mira dos sindicatos, que podem aproveitar para ganhos de causa. Na política, a ordem no Governo é para “deixar correr”.

Demitido por aparente vontade própria, retido no cargo pelo primeiro-ministro num braço de ferro com o Presidente da República, derretido a seguir pelo Presidente da República e exposto, por fim, numa audição parlamentar que confirmou uma sucessão de episódios rocambolescos – e potencialmente graves, no capítulo das secretas – no Ministério que dirige há menos de seis meses.