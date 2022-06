Como a mulher do eurodeputado do PCP foi contratada pela câmara de Setúbal (CDU)

Autarquia abriu concurso para uma vaga mas contratou três pessoas, todas com ligações ao PCP, incluindo a mulher de João Pimenta Lopes e a filha do assessor de imprensa do presidente (é já a terceira filha do PCP contratada nesta autarquia que a SÁBADO noticia).