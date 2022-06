Fúrias, exaltações e gritaria: há autarcas assim

"Já chega de virem pôr em causa a verdade das minhas palavras. E portanto, já que querem a esse nível, eu não volto a debater este assunto": Inês de Medeiros já elevou a voz e está praticamente a gritar para o vereador da oposição. "Senhora presidente", ouve-se timidamente do visado. A presidente socialista da câmara de Almada responde mais alto: "Senhor vereador, não lhe dou a palavra!" Braço no ar, espeta o dedo e, agora nos limites do seu aparelho local, completamente alterada, remata: "Retire-se se faz favor, retire-se se faz favor, retire-se se faz favor [três vezes]. Pronto." A insistência era escusada, que o vereador comunista António Matos já se tinha mesmo levantado e sugere-lhe apenas que ponha a cena "no currículo". Inês grita: "Ponho no meu currículo."