Setúbal (CDU): há mais uma filha empregada na câmara

A autarquia não só contratou a filha do presidente, como ele próprio contratou a filha de Carlos Humberto de Carvalho (PCP) quando este era presidente da câmara do Barreiro.

"Não, não tive qualquer intervenção na contratação da minha filha. Só quem não me conhece, e não sabe o meu percurso de vida, pode sequer admitir a hipótese de eu fazer pedidos desses para qualquer um dos meus filhos." Carlos Humberto de Carvalho reage com indignação a uma pergunta que a SÁBADO lhe colocou sobre o percurso profissional da sua filha, que começou a trabalhar na câmara de Setúbal (liderada pela CDU) na altura em que ele era o presidente da câmara do Barreiro (também pela CDU).