É que estamos, em muitos aspectos, muito pior. A ecologia da política mudou muito com o aparecimento do Chega, em conjunto com o papel político crescente das redes sociais. Há também outra diferença, no PSD, no governo e na oposição. No período do governo Passos-Portas-troika o PSD fez uma viragem significativa à direita, com o pretexto das “ordens” da troika, que está longe de ser verdadeiro porque muitas iniciativas tiveram como motivo o “ir mais longe do que a troika”. Essa viragem fazia-se essencialmente pelo abandono do programa genético do PSD de Sá Carneiro, mas não impediu que houvesse avanços e recuos com Manuela Ferreira Leite e Rui Rio. Mas o custo principal da viragem à direita do PSD é duplo: descaracteriza-se o partido que passou a auto-classificar-se de direita (coisa que Sá Carneiro sempre recusou com veemência) e isso muda a atracção do recrutamento e a ascensão nas carreiras interiores e no acesso aos cargos dirigentes e, depois, fica-se mole face à direita radical. As fronteiras esbatem-se e em tudo o que é importante o Chega manda na agenda do PSD. Não, passou a ser sim.

A diferença entre os anos da Troika e os de hoje