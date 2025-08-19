Vivemos já há uns anos em tempos de “jornalixo”, de “jornalismo de sarjeta”, de “jornaleiros” a fazer de jornalistas, que produzem fake-news, mas das que só são fake se não forem condizentes com a narrativa em que o autor da corajosa denúncia - seja ele anónimo em caixa de comentários ou com palco público e muitas vezes político - acredita a priori. Estranho, porque, antes da justiça, foi o jornalixo que acusou José Sócrates, são jornaleiros que se sacrificam para mostrar um país a arder e é decerto gente saída de sarjetas que vai contando as graças, e sobretudo desgraças, na saúde, na imigração, na habitação. Fomos a eleições, recentemente, por causa de um caso em que o jornalismo mostrou que havia muito a questionar sobre uma empresa do primeiro-ministro. Há quem preferisse outra coisa? Certamente. Mas as notícias da morte do jornalismo foram certamente exageradas. Estranhamente, vive e até se recomenda. É como a democracia: é a pior fonte de informação à exceção de todas as outras.

A pior fonte de informação à exceção de todas as outras