D. Manuel I e a carta do achamento

Recordamos a vida e os feitos do Rei, em cujo reinado se chegou à Índia e ao Brasil. E ainda: o diálogo Chega-PSD e as histórias das pessoas que têm hobbies extremos.

Nem foi o assunto principal do trabalho sobre D. Manuel I (que se tornou Rei há 530 anos), mas quando a editora Vanda Marques chegou à redação, vinda da Torre do Tombo, falou com grande entusiasmo sobre o “tesouro com mais de 500 anos” que tinha visto: a carta escrita por Pero Vaz de Caminha, a relatar ao Rei o achamento do Brasil, em 1500. Entre os pormenores, contou que está numa caixa vermelha, com veludo por dentro, e guardada numa pasta A4 num papel especial para não se danificar. O documento já saiu da sua "casa" duas vezes - numa delas esteve no Brasil, nos 500 anos da descoberta, e noutra foi a Belmonte. O diretor da Torre do Tombo, Luís Filipe Santos, conta que ficou impressionado com a reação das pessoas, tendo visto vários brasileiros em lágrimas a observarem a carta. E conta: “Ainda hoje, temos muitos que a primeira coisa que fazem quando saem do avião é virem ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo para ver a carta. Infelizmente, não está em exposição porque requer um cuidado particular na sua conservação”.