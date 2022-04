Há novos dissidentes no PCP?

Sim, há militantes e simpatizantes a pedir a desvinculação ou a recusar votar de novo no PCP (falámos com alguns deles) devido à posição do partido na questão da guerra na Ucrânia.

O email foi enviado a 24 de fevereiro, dia da invasão da Rússia. João foi claro no assunto: “Desfiliação do partido”. O seu nome não é “João”. Autorizou que usássemos o conteúdo do email, mas não a sua identidade. “Senão vão andar a chatear-me e não quero mais conversas com eles.”