E também como a mulher do vereador da Educação foi promovida a chefe de divisão.... da Educação.

Alcácer do Sal (CDU): como a jovem namorada do presidente entrou nos quadros

Em Alcácer do Sal, cidade alentejana a 60 quilómetros da capital de distrito, Setúbal, existe na autarquia comunista com um famoso casal presidencial. Ele chama-se Vítor Proença, é o presidente, tem 65 anos, é militante comunista e foi eleito pela CDU em 2013 (reeleito em 2017 e 2021). Ela é Ana Mendes, conta 45 anos e tem vindo paulatinamente a melhorar a sua situação profissional na autarquia. Ou, para reutilizar o slogan de campanha do namorado em 2021, tem sido "Sempre a Avançar Para Melhor".