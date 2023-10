A vereadora sem pelouro do Bloco de Esquerda em Almada chegou a contratar três pessoas no seu gabinete. O Bloco garante que agora só tem dois assessores: um ganha €2.500 brutos e outro €1.416. Existência de três contratos com um deles estava a levantar dúvidas.

Joana Mortágua, vereadora sem pelouros da Câmara Municipal de Almada, contratou três assessores com ajustes diretos desde a sua reeleição, sendo que um deles celebrou três contratos, de acordo com a informação disponível no portal BASE. Os contratos assinados no espaço de um ano valiam 385.499,98 euros, mas acabaram por não ser pagos na totalidade, já que pelo menos três deles cessaram entretanto, e este seria um valor para os quatro anos do mandato.