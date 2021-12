Loures: como a mulher de João Ferreira foi contratada por Bernardino Soares

É no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Loures, algures numa lista de 3.382 postos de trabalho, que está a resposta a uma das incógnitas da vida política portuguesa: quem é a mulher de João Ferreira. O político que protagonizou quatro campanhas da CDU (Europeias 2009, Presidenciais 2021 e Autárquicas 2013, 2017 e 2021), e que é apontado como próximo secretário-geral do PCP, não expõe a família à curiosidade mundana, mas se soubermos quem é a sua mulher e onde trabalha ficamos também a saber que foi contratada por uma autarquia da CDU, presidida por um amigo do marido e seu colega no Comité Central do PCP.



Isabel Santa Rita tem-se mantida longe dos olhares do público, o que, de resto, é uma prática habitual no PCP, partido avesso à exposição familiar dos seus dirigentes. Licenciada em Direito na Universidade de Lisboa, Isabel Santa Rita (não usa o último nome, Mesquita) é militante comunista. Na Internet encontram-se duas ligações ao partido: numa página da Organização Regional de Lisboa do PCP, onde surge o seu nome, profissão (advogada) e fotografia. E em 2009, numa reportagem da TVI num comício da CDU a fechar a campanha das Legislativas de Jerónimo de Sousa.



Na época, a militante da Juventude Comunista dizia que “este país não oferece apoio aos jovens, o emprego é uma lacuna gravíssima”. E logo a seguir: “Nós somos o único partido que está disposto à mudança e não fazemos um discurso de compadrio com os outros, há muito para mudar.”