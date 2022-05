Fez o estágio curricular na autarquia do pai e passou aos quadros após ter ficado em 1º lugar num concurso interno. Ao mesmo tempo, estava nas listas da CDU nas Autárquicas.

Setúbal (CDU): como a filha do presidente foi contratada

O despacho foi publicado em Diário da República no dia 3 de dezembro de 2021: "Foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas com Raquel Barata Martins com início a 2 de dezembro de 2021 para o desempenho de funções correspondentes à categoria de Técnico Superior (Antropologia) da carreira geral de Técnico Superior, na 2ª posição remuneratória e nível 15 da tabela remuneratória única (€1.205,08)."