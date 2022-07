Setúbal (CDU) pagou €6.027/mês a dirigente do PCP para "coordenar grupo de trabalho"

Ao mesmo tempo, a sua mulher (também do PCP) é chefe nos Recursos Humanos. É o quinto caso de endogamia nesta autarquia que noticiamos: três filhas (incluindo a do presidente) e dois cônjuges (incluindo a mulher do eurodeputado do PCP).