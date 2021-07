Vereador da CML terá simulado procedimentos de contratação

A 27 de março de 2019, Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa (CML), autorizou a abertura de um concurso por Consulta Prévia para "prestação de serviços para apoio à contratação de equipa externa para o desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável para Lisboa". Não está no Portal Base que empresas a CML convidou para esta Consulta Prévia (só após perguntas da SÁBADO se soube que empresas eram), mas consta quem a venceu: Ana Leal Vasconcelos, Lda. Em nome desta empresa (de que detém 70%), assinou a 29 de abril Ana Leal Serpa de Vasconcelos um contrato de 23 meses por €91.020 (IVA incluído), no que resulta €3.957 por mês. A empresa fora fundada a 19 de fevereiro de 2019, ou seja, dois meses antes.



Esta rapidez embate ainda num problema adicional: segundo o Portal da Justiça, Ana Leal Serpa de Vasconcelos é casada (em comunhão de adquiridos) com Vasco Fernandes Pires Damas Mora. Nome profissional: Vasco Mora. Cargo: assessor do vereador da mobilidade da CML. Ou seja, Miguel Gaspar adjudicou contratos à mulher do seu assessor. E, como vamos ver mais à frente, os sócios das empresas auscultadas nestas Consultas Prévias estão todos ligados direta ou indiretamente a Miguel Gaspar e/ou a Vasco Mora.



Decorridos os tais 23 meses, Ana Leal Vasconcelos ficaria sem contrato com a CML, não fosse o caso de ter aparecido outro contrato mesmo a tempo, a 30 de abril de 2021, agora para "desenvolvimento do observatório de mobilidade urbana de Lisboa, no âmbito do WP7 do projeto europeu VoxPop". Outra Consulta Prévia sem indicação de quem foram os concorrentes. Preço: €58.548 (com IVA). Prazo: 16 meses (média: €3.659).