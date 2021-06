Carlos Moedas: não há Geringonça, “ou ganha ele ou ganho eu”

Fomos com Carlos Moedas ao teatro, ver a peça Sr. Moedas, inspirada na sua vida. Na política também há showbiz, admite, é preciso convencer. E escolher o palco – Moedas não esteve no do MEL. E os atores – gostava de ver Passos Coelho na campanha.

Carlos Moedas chegou uns 20 minutos antes da hora, a conduzir, acompanhado apenas por um assessor, mas a discrição era enganadora. O medinagate dominava as conversas de quem à porta do Teatro Ibérico, em Lisboa, esperava pelo candidato à câmara e estava ligado ou à campanha, ou a Moedas pessoalmente.



A peça O Sr. Moedas quer ver o mundo, sobre a vida de Carlos Moedas em Beja e como comissário europeu, não é uma superprodução famosa, mas mesmo assim preencheria a sala (dentro das limitações da Covid-19), pelas 17h de um domingo de sol. Moedas, o verdadeiro, chega animado e mostra que fez por isso: "Vamos encher isto? Fartei-me de enviar emails..." Compra 10 bilhetes de uma assentada, "para distribuir", pede que guardem um, "para a Laurinda [Alves], se ela vier" – mas não viria.



A ida ao teatro não fora anunciada à comunicação social e decorre em tom de encontro inter-pares de forças de campanha. Ou porque a entrega de dados de ativistas à Rússia (e não só) pela câmara de Lisboa animou as hostes, ou porque há união na campanha (as notícias dos primeiros tempos nem o faziam supor), mesmo sem câmaras, há um razoável quórum político: vieram os centristas Filipe e Cecília Anacoreta Correia, os sociais-democratas Filipa Roseta e Ângelo Pereira (líder da distrital), o líder do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira.