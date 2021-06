Siga a audição a Fernando Medina

Um convite à demissão

Telmo Correia (CDS-PP) sublinha a gravidade do ocorrido e que Medina quis "afastar-se do processo" e passar culpas a outrém. "No fim deste processo, a culpa será dos funcionários da Câmara". O deputado diz que não é possível ("É impensável") o presidente não saber do procedimento pelo menos desde 2019, quando houve uma queixa do Comité de Solidariedade com a Palestina. Acrescenta que Medina "deve assumir a responsabilidade política".