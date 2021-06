Quero sair de Lisboa, e agora? Guia para fazer teste e circular legalmente

As restrições de circulação na Área Metropolitana de Lisboa entram novamente em vigor este fim de semana. Apesar de o Governo ter aliviado algumas medidas, além das exceções já previstas – trabalho ou assistência a familiares, por exemplo –, quem precisar de se deslocar durante sábado e domingo está obrigado a exibir um teste negativo ou certificado digital que comprove a vacinação. Anunciada ontem em Conselho de Ministros, a medida já está a provocar uma corrida aos testes.



Posso fazer um teste? Onde? Como? Quanto tempo demora o resultado? A SÁBADO preparou um guia para furar o cerco de forma legal, para quem precisar inevitavelmente de se deslocar. Saiba quais são os pontos de testagem, que testes são válidos, as farmácias aderentes ao Plano Municipal de Testagem. Mas esteja preparado para as dificuldades: muitas das farmácias demoram a atender o telefone, outras estão com marcações cheias até meio da próxima semana, tal como acontece com alguns laboratórios.



Se optar por se dirigir a uma diretamente a uma farmácia ou laboratório, prepare-se para a fila. Numa das duas farmácias da Graça, por exemplo, no centro de Lisboa, é preciso tirar o ticket e esperar. Há sempre mais de dez pessoas à porta.