Decifrar Pais para Compreender Filhos

Através da observação da sua linguagem corporal poderá identificar o tipo de liderança parental, recorrendo ao modelo educativo criado porMaccobye Martin.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

O comportamento dos filhos é muito influenciado pelo seu tipo de liderança parental. Como demonstra ligação, como interage e lidera os seus filhos no dia a dia, verbalmente e não verbalmente, influencia em muito o comportamento deles no futuro. Através da observação da sua linguagem corporal poderá identificar o seu tipo de liderança parental, recorrendo ao modelo educativo criado porMaccobye Martin.

Estilo autoritário Linguagem corporal:

Não sorri

Faz gestos retos e rápidos

Tom de voz elevado ou grita

Aponta com o dedo regularmente

Queixo levantado

Vira as costas enquanto o filho fala

Discurso rápido

Avança com a cabeça quando confrontado

Mãos atrás das costas

Mãos na cintura

Expressão facial de raiva

Inclina-se para a frente e invade o espaço pessoal do filho

Interrompe frequentemente

Ao falar tem tendência a mover a mão na vertical, com movimentos como se fosse cortar o ar

Contacto visual durante 100% do tempo e intimidador

Características:

Os pais autoritários são muito rigorosos e controladores. Têm um forte sentimento de justiça e uma necessidade enorme de obediência. Estabelecem regras rígidas e quando quebradas pelos filhos têm tendência a punir de imediato de forma rígida. São exigentes, inflexíveis e insensíveis. Não valorizam o diálogo bilateral e restringem a autonomia dos filhos. Exigem submissão e obediência.

Desenvolvimento dos filhos de pais autoritários:

Dão-se bem na escola

São pobres a socializar

Têm baixa autoestima

São ansiosos

Revoltam-se e desafiam os pais

Procuram amizades rebeldes

Estilo orientador Linguagem corporal:

Sorri, mas não ri com regularidade

Gestos controlados e curvos

Dinâmico

Partilha e manifesta expressões faciais (felicidade, tristeza, zanga...)

Coloca-se à mesma altura que os filhos para falar

Tom de voz variado e emotivo e firme

Ilustra bem com as mãos o que está a dizer

Postura corporal aberta

Coloca as palmas das mãos para baixo para diretivas e repreender

Coloca as palmas das mãos para cima para criar ligação

Bom contacto visual durante 70% do tempo e não intimida

Usa o toque para criar ligação e domínio

Ouve

Características:

Apesar de manterem a autoridade e o controlo, têm uma maior capacidade de comunicação, ligação, consistência e flexibilidade,respeitando o desejo de independência dos filhos e a capacidade de se fazerem ouvir. São exigentes e assertivos, mas não intrusivos e/ou restritivos. São pais com grandes expectativas dos filhos, incentivam a liberdade, mas não a libertinagem. Estabelecem menos regras, mas são melhores na sua aplicação.

Desenvolvimento dos filhos de pais orientadores:

Têm boa autoestima

São controlados

Têm estabilidade emocional

São confiantes

São bons comunicadores

Estilo permissivo Linguagem corporal:

Descontraído

Postura abertas

Calmo

Pausado

Sem variação vocal

Poucos gestos e condicionados

Fala com as palmas das mãos para cima mesmo quando dá diretivas

Inclina-se para trás

Ponderado ao falar

Tom de voz baixo

Poucas interrupções

Toca muito nas pessoas

Muitos gestos cruzados

Senta-se mais do que fica em pé

Características:

São interessados, criam bastante ligação, aceitam e cumprem as exigências dos filhos, mesmo que discordem, evitando assim confrontos. São mais preocupados e sensíveis do que exigentes. Tendem a dar aos filhos o que eles pedem e esperam que eles façam o mesmo pelos pais (o que pode não acontecer). Querem compensar o que eles mesmos não tiveram em crianças (pobreza ou pais rígidos). Não colocam limites, deixam-nos fazer o que querem para ficarem contentes. Pedem aos filhos que mudem ou acreditam que irão mudar com a idade.

Desenvolvimento dos filhos de pais permissivos:

Exigem privilégios em troca de bens materiais

Têm autoestima elevada ou são narcisistasTêm boas capacidades sociais

Sabem que comandam e aprendem a manipular

São insegurosTêm dificuldade em distinguir entre o certo e o errado

Manipulam as regras

Mentem mais e melhor

Estilo negligente/desinteressado Linguagem corporal:

Poucos movimentos ou quase nulos

Distante e pouco expressivo

Tom de voz não varia

Partilha e exibe poucas expressões faciais

Fala com as palmas das mãos viradas para baixo

Poucos movimentos

Olha mais para o ecrã do computador ou para os livros

Só usa o contacto visual quando defende a sua opinião

Usa mais gestos de reprovação e desprezo

Emoções negativas extremas quando chateados ou contra- riados

Não corrige até estar no limite

Não ouve e fala

Tronco direcionado em direção contrária

Características:

Frios, distantes, imprevisíveis, duros e abusivos quando a situação sai fora de controlo, não exigem nada e não dão quase nada em troca. Desligados da responsabilidade de pais, exceto quando a situação se descontrola.

Desenvolvimento dos filhos de pais negligentes/desinteressados:

Têm baixa autoestima

São rebeldes

Têm fracos resultados

São inseguros

São amigos de grupos antissociais

São violentos

São mais propensos a maus comportamentos e a ter problemas na escola.

Não quero julgar ou criar estereótipos, mas sim alertar para que tenha atenção e consciência dos possíveis «erros» que podemos cometer como pais, pensando estar a fazer o melhor para os nossos filhos.