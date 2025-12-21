Sábado – Pense por si

Alexandre Monteiro
Alexandre Monteiro Profiler
21 de dezembro de 2025 às 08:00

Decifrar Pais para Compreender Filhos

Através da observação da sua linguagem corporal poderá identificar o tipo de liderança parental, recorrendo ao modelo educativo criado porMaccobye Martin.

O comportamento dos filhos é muito influenciado pelo seu tipo de liderança parental. Como demonstra ligação, como interage e lidera os seus filhos no dia a dia, verbalmente e não verbalmente, influencia em muito o comportamento deles no futuro. Através da observação da sua linguagem corporal poderá identificar o seu tipo de liderança parental, recorrendo ao modelo educativo criado porMaccobye Martin.

Estilo autoritário Linguagem corporal:

  • Não sorri 
  • Faz gestos retos e rápidos 
  • Tom de voz elevado ou grita 
  • Aponta com o dedo regularmente 
  • Queixo levantado 
  • Vira as costas enquanto o filho fala 
  • Discurso rápido 
  • Avança com a cabeça quando confrontado 
  • Mãos atrás das costas 
  • Mãos na cintura 
  • Expressão facial de raiva 
  • Inclina-se para a frente e invade o espaço pessoal do filho 
  • Interrompe frequentemente 
  • Ao falar tem tendência a mover a mão na vertical, com movimentos como se fosse cortar o ar 
  • Contacto visual durante 100% do tempo e intimidador 

Características:

Os pais autoritários são muito rigorosos e controladores. Têm um forte sentimento de justiça e uma necessidade enorme de obediência. Estabelecem regras rígidas e quando quebradas pelos filhos têm tendência a punir de imediato de forma rígida. São exigentes, inflexíveis e insensíveis. Não valorizam o diálogo bilateral e restringem a autonomia dos filhos. Exigem submissão e obediência.

Desenvolvimento dos filhos de pais autoritários:

  • Dão-se bem na escola 
  • São pobres a socializar 
  • Têm baixa autoestima 
  • São ansiosos 
  • Revoltam-se e desafiam os pais 
  • Procuram amizades rebeldes 
  • Estilo orientador Linguagem corporal: 
  • Sorri, mas não ri com regularidade 
  • Gestos controlados e curvos 
  • Dinâmico 
  • Partilha e manifesta expressões faciais (felicidade, tristeza, zanga...) 
  • Coloca-se à mesma altura que os filhos para falar 
  • Tom de voz variado e emotivo e firme 
  • Ilustra bem com as mãos o que está a dizer 
  • Postura corporal aberta 
  • Coloca as palmas das mãos para baixo para diretivas e repreender 
  • Coloca as palmas das mãos para cima para criar ligação 
  • Bom contacto visual durante 70% do tempo e não intimida 
  • Usa o toque para criar ligação e domínio 
  • Ouve 

Características:

Apesar de manterem a autoridade e o controlo, têm uma maior capacidade de comunicação, ligação, consistência e flexibilidade,respeitando o desejo de independência dos filhos e a capacidade de se fazerem ouvir. São exigentes e assertivos, mas não intrusivos e/ou restritivos. São pais com grandes expectativas dos filhos, incentivam a liberdade, mas não a libertinagem. Estabelecem menos regras, mas são melhores na sua aplicação.

Desenvolvimento dos filhos de pais orientadores:

  • Têm boa autoestima 
  • São controlados 
  • Têm estabilidade emocional 
  • São confiantes 
  • São bons comunicadores 

Estilo permissivo Linguagem corporal:

  • Descontraído 
  • Postura abertas 
  • Calmo 
  • Pausado 
  • Sem variação vocal 
  • Poucos gestos e condicionados 
  • Fala com as palmas das mãos para cima mesmo quando dá diretivas 
  • Inclina-se para trás 
  • Ponderado ao falar 
  • Tom de voz baixo 
  • Poucas interrupções 
  • Toca muito nas pessoas 
  • Muitos gestos cruzados 
  • Senta-se mais do que fica em pé 

Características:

São interessados, criam bastante ligação, aceitam e cumprem as exigências dos filhos, mesmo que discordem, evitando assim confrontos. São mais preocupados e sensíveis do que exigentes. Tendem a dar aos filhos o que eles pedem e esperam que eles façam o mesmo pelos pais (o que pode não acontecer). Querem compensar o que eles mesmos não tiveram em crianças (pobreza ou pais rígidos). Não colocam limites, deixam-nos fazer o que querem para ficarem contentes. Pedem aos filhos que mudem ou acreditam que irão mudar com a idade.

Desenvolvimento dos filhos de pais permissivos:

Exigem privilégios em troca de bens materiais

Têm autoestima elevada ou são narcisistasTêm boas capacidades sociais

Sabem que comandam e aprendem a manipular

São insegurosTêm dificuldade em distinguir entre o certo e o errado

Manipulam as regras

Mentem mais e melhor

Estilo negligente/desinteressado Linguagem corporal:

  • Poucos movimentos ou quase nulos 
  • Distante e pouco expressivo 
  • Tom de voz não varia 
  • Partilha e exibe poucas expressões faciais 
  • Fala com as palmas das mãos viradas para baixo 
  • Poucos movimentos 
  • Olha mais para o ecrã do computador ou para os livros 
  • Só usa o contacto visual quando defende a sua opinião 
  • Usa mais gestos de reprovação e desprezo 
  • Emoções negativas extremas quando chateados ou contra- riados 
  • Não corrige até estar no limite 
  • Não ouve e fala 
  • Tronco direcionado em direção contrária 

Características:

Frios, distantes, imprevisíveis, duros e abusivos quando a situação sai fora de controlo, não exigem nada e não dão quase nada em troca. Desligados da responsabilidade de pais, exceto quando a situação se descontrola.

Desenvolvimento dos filhos de pais negligentes/desinteressados:

  • Têm baixa autoestima 
  • São rebeldes 
  • Têm fracos resultados 
  • São inseguros 
  • São amigos de grupos antissociais 
  • São violentos 
  • São mais propensos a maus comportamentos e a ter problemas na escola. 

Não quero julgar ou criar estereótipos, mas sim alertar para que tenha atenção e consciência dos possíveis «erros» que podemos cometer como pais, pensando estar a fazer o melhor para os nossos filhos. 

