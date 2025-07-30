Providência cautelar pelo castigo a Matheus Reis indeferida pelo TCAS

Matheus Reis foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol depois de uma queixa apresentada pelo Benfica, sendo punido com quatro jogos devido a agressões a jogadores, após um lance com Andrea Belotti, então ao serviço dos 'encarnados'.
O Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) negou a providência cautelar apresentada pelo Sporting em relação ao castigo do futebolista brasileiro Matheus Reis, confirmou esta quarta-feira à Lusa fonte ligada ao processo.
Pedro Ferreira/Medialivre
O Sporting avançou com um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto em relação ao castigo de cinco jogos aplicado ao defesa, depois dos acontecimentos na final da Taça de Portugal, que os 'leões' conquistaram ao vencerem o Benfica por 3-1, após prolongamento.
A decisão cautelar, que tinha como objetivo suspender o castigo de Matheus Reis até que exista uma decisão final, foi considerada improcedente pelo TCAS, com o defesa a ser baixa confirmada para a Supertaça Cândido de Oliveira, na quinta-feira, frente ao Benfica.
O esquerdino foi ainda punido com mais um jogo pela prática dolosa de uso de expressões ou gestos ameaçadores em publicações nas redes sociais.
