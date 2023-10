...e o do gás também. É provável que a inflação aumente e pode haver menos turismo na região. Tudo depende de quanto tempo durar o conflito e dos países a que alastrar. Para já, Portugal ainda vende molhos para os McDonald’s de Israel.

Sim, o preço do petróleo vai subir mais...

Todos os dias o mundo gasta mais de 30 mil barris de petróleo por segundo. O preço da matéria-prima que faz mover carros e fábricas foi o primeiro a subir com a guerra – e é inevitável que continue a aumentar, explica à SÁBADO Agostinho Pereira de Miranda, advogado com 40 anos de experiência no setor.