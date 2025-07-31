Gyökeres estreia-se pelo Arsenal em derrota com o Tottenham

O melhor marcador das duas últimas edições da I Liga portuguesa foi lançado pelo treinador espanhol Mikel Arteta aos 77 minutos.

O futebolista sueco Viktor Gyökeres fez esta quinta-feira a sua estreia pelo Arsenal, após a transferência do Sporting, ao jogar os minutos finais da derrota com o Tottenham, por 1-0, em encontro de preparação.



Gyökeres perto do Arsenal

Em Hong Kong, o melhor marcador das duas últimas edições da I Liga portuguesa foi lançado pelo treinador espanhol Mikel Arteta aos 77 minutos, para o lugar do alemão Kai Havertz.

Nos minutos em que esteve em campo, Gyökeres não conseguiu alterar o rumo do marcador, resolvido por um golo do senegalês Pape Matar Sarr, aos 45 minutos, com um remate do círculo do meio-campo, a aproveitar o adiantamento do guarda-redes espanhol David Raya.

Gyökeres, que não se apresentou nos treinos do Sporting no início da temporada, transferiu-se do bicampeão português para o Arsenal por 65,8 milhões de euros fixos, mais 10,3 mediante objetivos.